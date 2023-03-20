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Денис Попов: «ЦСКА вышел против «Зенита» как на последний матч» эксклюзив

20 Марта 2023 • 17:14 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «красно-синих» над «Зенитом» в 20-м туре чемпионата России со счётом 1:0.

- Игра получилась ничейная с моментами с обеих сторон. Была бескомпромиссная борьба, что и ожидались в дерби. Один удар, рикошет – и три очка. Как говорится, нас устроит победа с крупным счётом, хотя бы 1:0, что им произошло.

- «Зенит» играл не в полную силу?

- Да, «Зенит» сейчас немножко испытывает проблемки. С «Химками» игра тоже была такая, что на тоненького. Понятно, что запас прочности у питерцев есть, но все настраиваются на них как на последний матч. Я думаю, там сейчас неплохо было бы дать возможность поиграть голодным футболистам, которые уже засиделись на скамейке. Она у «Зенита» в любом случае хорошая, поэтому содержание игры не должно особо поменяться.

- ЦСКА тоже вышел против «Зенита» как на последний матч?

- Безусловно, это же дерби. Тем более две недели назад у ЦСКА было обидное поражение от «Сочи» – можно сказать, не по игре. Так бывает в футболе. А потом – две победы подряд. Это хорошо, но есть куда дальше стремиться.

- ЦСКА выиграл у «Зенита» впервые с 2018 года.

- Все серии когда-то начинаются и когда-то заканчиваются. Тем более ЦСКА – это же сильная команда, правильно? Они должны были уже обыграть «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Чемпионат России Денис Попов РПЛ
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