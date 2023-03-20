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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РФС рассказали о состоянии отстранённого арбитра Кукуляка

20 Марта 2023 • 15:33 Комментировать

Павел Каманцев, который возглавляет судейский комитет Российского футбольного союза, ответил на вопрос о состоянии арбитра Евгения Кукуляка

«Я думаю, что вы прекрасно понимаете, какое состояние сейчас может быть, наверное, неоптимальное, в том числе с психологической точки зрения. Не будет же он на себе крест ставить, мы тоже не будем, но нужно будет проделать колоссальную работу, чтобы в будущем не совершать таких ошибок в столь значимых матчах», - высказался Каманцев, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что Евгений Кукуляк был временно отстранён от работы на топ-уровне российского футбола. Причина – плохая работа арбитра на недавнем кубковом матче между «Зенитом» и «Динамо». Так, например, Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота питерской команды.

Ранее Павел Каманцев рассказывал, что Евгений Кукуляк для начала вернётся к работе в Первой лиге.

Отметим, что тема судейства в российском футболе остаётся обсуждаемой, несмотря на внедрение системы ВАР.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Евгений Кукуляк Павел Каманцев
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