Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» согласился с бывшим тренером российских команд Миодрагом Божовичем, который заявил, что российские арбитры худшие в Европе.

«Да, последние лет 10, как правило, судьи начинали вмешиваться в распределение мест в турнирной таблице, когда начинается борьба кому заниматься «футбольным бизнесом». Имею в виду, кому еврокубки, а кому выживать, кому играть в элите нашего футбола. Судьи начинали этим заниматься со второго тура. Но уже на протяжении 10 лет как минимум. С приходом определённых руководителей в Российский футбольный союз, в Премьер-лигу, началось всё это дело с первого тура.

Подтверждение тому нынешняя ситуация, которая сложилась в судейском корпусе. Посмотрите, после паузы одни и те же эпизоды трактуются по-разному», — сказал Хусаинов.