​В «Сочи» назвали сроки восстановления Джанаева и Дркушича

В субботу «Сочи» проводил матч Премьер-лиги против «Факела». Ещё до игры в составе «барсов» произошли две перестановки – на разминке повреждения получили вратарь Сослан Джанаев и защитник Ваня Дркушич.

В пресс-службе сочинского клуба высказались насчёт сроков восстановления Джанаева и Дркушича.

«У Сослана Джанаева диагностировано повреждение приводящей мышцы правого бедра, у Вани Дркушича было выявлено незначительное воспаление левого бедра. Срок восстановления обоих игроков - около 10 дней», - комментарий пресс-службы сочинцев приводит ТАСС.

Напомним, что «Сочи» проиграл в гостях у «Факела» со счётом 0:3. На текущий момент сочинцы занимают девятое место в таблице Премьер-лиги.