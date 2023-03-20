Игрок «Ростова» Глебов назвал единственное условие отмены Fan ID

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, при каких условиях возможна отмена Fan ID в российском футболе.

«Можно ли откатить назад Fan ID? Для этого нужно, чтобы люди, которые сделали эту систему, признали, что это ошибка. Вряд ли они это признают», - приводятся слова 23-летнего футболиста в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.

Напомним, что Fan ID начали оформлять с лета прошлого года. Первоначально система работала на пяти стадионах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря паспорт болельщика начали тебовать на всех стадионах, принимающих игры Премьер-лиги.