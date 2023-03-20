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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Губерниев назвал Канчельскиса вруном

20 Марта 2023 • 14:11 Комментировать

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Андрея Канчельскиса. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» рассказывал, что Губерниев запрещал ему критиковать «Зенит» в эфирах на студии «Матч ТВ».

«Сколько бы с ним ни виделся, вижу, как прекрасный когда-то футболист Канчельскис превращается в абсолютного фрика. Естественно, он врун. Сложно представить, чтобы я просил не критиковать «Зенит». Кто смотрит мои футбольные студии, я критикую всех, если они того заслуживают», - сказал Губерниев, чьи слова приводит sport24.

Стоит сказать, что Андрей Канчельскис регулярно отмечается громкими заявлениями. Относительно недавно бывший футболист говорил, что Россия купила результаты на домашнем чемпионате мира, где команде удалось добраться до четвертьфинала.

Губерниев: «Если у нас слабый футбол, то с чего должны быть сильные судьи?

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Дмитрий Губерниев
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