Радченко: «Зениту» нужно делать выводы после двух поражений»

В центральном матче 20-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде потерпел поражение от московского ЦСКА со счетом 0:1. Своим мнением по этому матчу поделился экс-футболист «сине-бело-голубых» Дмитрий Радченко.

«Игра «Зенита» не разочаровала. Нужно отдать должное сопернику - очень хорошо подготовились, угадали, как будет играть «Зенит». После двух поражений нужно делать выводы», - передает слова Дмитрия издание «Чемпионат».

На перерыв, связанный с матчами сборной России, «Зенит» ушел на первом месте с 48 очками. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на семь баллов.