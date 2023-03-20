Божович: «Зарплаты российских игроков - заслуженные, они не завышены»

Бывший наставник московских «Динамо и «Локомотива» Миодраг Божович поделился мнением о зарплатах российских игроков.

«В Европе есть первая пятерка чемпионатов, где платят больше, чем в России. Я не считаю, что зарплаты российских футболистов завышены - каждый получает столько, сколько заслуживает», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Добавим, что последним местом работы Миодрага был тульский «Арсенал». Под руководством сербского специалиста команда финишировала на последнем месте в Премьер-лиге сезона-2021/2022 и вылетела в низший дивизион.