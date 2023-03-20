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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент уточнил сроки восстановления Барриоса

20 Марта 2023 • 13:38 Комментировать

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался относительно сроков восстановления своего клиента.

«Восстановление проходит хорошо. Ему понадобится еще пару недель на восстановление. Неизвестно, сыграет ли он с «Уралом», но точно будет доступен к матчу с «Локомотивом», - передает слова представителя клуба издание «Спорт-Экспресс».

Колумбийский хавбек получил повреждение плеча в поединке 19-го тура Премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:2).

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Барриос провел 19 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос
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