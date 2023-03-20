Божович: «В РПЛ худшее судейство в Европе»

Экс-тренер ряда клубов Премьер-лиги Миодраг Божович высказался о работе российских судей.

«Уровень остался очень низким! Это худшее судейство в Европе. С вашими арбитрами бесполезно разговаривать - они никогда не признают свою вину. Судейство плохое, а разговаривать – бесполезно», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что недавно от работы был отстранен судья Евгений Кукуляк, допустивший грубые ошибке во время кубкового матча между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».

Лидером чемпионата России является «Зенит» (48 очков). Второе место занимает «Ростов» (41), а топ-3 замыкает «Спартак» (40).