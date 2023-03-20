Божович: «Спартак» и близко не конкурент «Зениту»

Экс-тренер московских «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович считает, что «Спартак» является искусственным конкурентом петербургского «Зенита».

«Спартак» последние 15 лет - якобы конкурент «Зенита», в кавычках. Они не станут чемпионами, думаю. На сегодняшний день «красно-белые» и близко не конкуренты «Зениту», - цитирует сербского специалиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 40 баллов после 20 туров и располагается на третьем месте. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

В последнем матче «красно-белые» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2.