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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович: «Спартак» и близко не конкурент «Зениту»

20 Марта 2023 • 13:26 Комментировать

Экс-тренер московских «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович считает, что «Спартак» является искусственным конкурентом петербургского «Зенита».

«Спартак» последние 15 лет -  якобы конкурент «Зенита», в кавычках. Они не станут чемпионами, думаю. На сегодняшний день «красно-белые» и близко не конкуренты «Зениту», - цитирует сербского специалиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 40 баллов после 20 туров и располагается на третьем месте. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

В последнем матче «красно-белые» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Миодраг Божович
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