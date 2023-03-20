Игрок «Локомотива» Тикнизян получил паспорт Армении

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян получил паспорт гражданина Армении. Об этом сообщили корреспонденту «Спорт-Экспресса» в пресс-службе сборной Армении.

«Да, Тикнизян получил паспорт Армении», - говорится в сообщении источника.

Напомним, что футболист получил вызов в национальную команду Армении на предстоящий поединок отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 против сборной Турции. Встреча состоится 25 марта.

В сезоне-2022/2023 Наир принял участие в 20 поединках Премьер-лиги, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.