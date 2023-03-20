Газзаев - о Заболотном: «Один гол за полтора года - это мало»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре центрфорварда «армейцев» Антона Заболотного.

«Один гол за полтора года - это мало», - передает RT слова эксперта.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Заболотный поучаствовал в 14 поединках, в которых отметился всего одним забитым мячом.

В последнем матче ЦСКА на «ВЭБ Арене» отпраздновал победу над петербургским «Зенитом» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Фёдор Чалов.

После 20 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» продолжают лидировать.