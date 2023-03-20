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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «Зениту» не хватает забивного форварда, каким был Азмун»

20 Марта 2023 • 11:42 Комментировать

Футбольный тренер Александр Гришин высказался о домашней победе московского ЦСКА над петербургским «Зенитом» в матче 20-го тура Премьер-лиги. «Армейцы» выиграли со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Фёдора Смолова.

«Зениту» не хватает забивного нападающего, каким был Азмун. Видно было, что обе команды играли осторожно. «Зенит» устраивал ничейный результат. А ЦСКА нужна была только победа, чтобы включиться в борьбу за призовое место», - приводит слова эксперта издание Sport24.

После победы ЦСКА с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Зенит» (48) лидирует, опережая ближайшего преследователя на семь пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Александр Гришин Сердар Азмун
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