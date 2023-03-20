Федотов высказался о победе ЦСКА над «Зенитом»

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов высказался насчет победы над петербургским «Зенитом» в матче 20-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Фёдор Чалов.

«Команда очень хорошо восприняла победу над «Зенитом». Самое главное - это вера в то, что делаешь. В концовке твой труд всё равно будет вознаграждён. История с «Зенитом» - из этой серии», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

ЦСКА набрал 35 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит», несмотря на неудачу, лидирует с 7-очковым отрывом от идущего вторым «Ростова».