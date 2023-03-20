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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов и Кузяев - в символической сборной 20-го тура РПЛ

20 Марта 2023 • 11:30 Комментировать

Эксперты портала Whoscored сформировали символическую сборную лучших игроков 20-го тура Российской премьер-лиги. Самую высокую оценку получил голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин. Его игру в матче с «Пари НН» оценили в 9,0 балла.

Сборная 20-го тура РПЛ: Бабурин («Торпедо»), Скопинцев («Динамо»), Гоцук («Пари НН»), Осипенко («Ростов»), Стоцкий («Пари НН»), Мансилья («Оренбург»), Тимофеев («Ахмат»), Кузяев («Зенит»), Браими («Факел»), Чалов (ЦСКА), Воробьёв («Оренбург»).

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. На втором месте расположился «Ростов» (41), а на третьем – «Спартак» (40).

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Егор Бабурин
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