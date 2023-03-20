Гайич отреагировал на травму Дивеева

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич высказался о повреждении одноклубника Игоря Дивеева. Россиянин получил травму в центральном матче 20-го тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита».

«Мы не любим, когда игроки травмируются. Это уже не первый раз для Дивеева. Расстроены. Надеюсь, он скоро восстановится, потому что он действительно важен для нас», - передает слова Милана издание «Спорт-экспресс».

Матч состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился минимальной победой «армейцев» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Фёдор Чалов.