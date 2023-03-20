Чалов: «Уже не думаю о непопадании в сборную России»

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов, забивший решающий мяч в победном матче с петербургским «Зенитом» (1:0), ответил на вопрос журналиста «Чемпионата» о невызове в сборную России на мартовский тренировочный сбор.

«Сейчас уже не думаю о непопадании в сборную России. Впереди три дня выходных - чилл. Затем готовимся к матчу с 2DROTS. Всё отлично», - сказал 24-летний голеадор.

В этом сезоне на счету Фёдора 15 голов и два ассиста в 27 матчах за ЦСКА.

Напомним, что сборная России в этом месяце сыграет два товарищеских поединка – против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).