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«Зенит» готов выложить солидную сумму за нападающего сборной России эксклюзив

20 Марта 2023 • 10:25 Комментировать (1)

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин может продолжить карьеру в другом российском клубе. Как стало известно сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру», в подписании 20-летнего футболиста заинтересован петербургский «Зенит».

«Сине-бело-голубые» готовы выложить солидную сумму за россиянина, если колумбиец Матео Кассьерра не выйдет на новый уровень.

Тюкавин выступает за столичный коллектив с января 2021 года. Его трудовое соглашение с «бело-голубыми» рассчитано до середины 2024 года. Трансферный ценник игрока – семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Константин провел 19 матчей, забил семь мячей и сделал ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Константин Тюкавин трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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20 Марта 2023 в 11:20
у немытых смешная тактика, как кому - то сольют, так сразу у них решают кого - то купить)))
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