Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин может продолжить карьеру в другом российском клубе. Как стало известно сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру», в подписании 20-летнего футболиста заинтересован петербургский «Зенит».

«Сине-бело-голубые» готовы выложить солидную сумму за россиянина, если колумбиец Матео Кассьерра не выйдет на новый уровень.

Тюкавин выступает за столичный коллектив с января 2021 года. Его трудовое соглашение с «бело-голубыми» рассчитано до середины 2024 года. Трансферный ценник игрока – семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Константин провел 19 матчей, забил семь мячей и сделал ассист.