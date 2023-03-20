Дивеев: «У ЦСКА не было боязни перед «Зенитом»

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался насчет победы над петербургским «Зенитом» в матче 20-го тура Премьер-лиги. «Армейцы» выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Фёдора Чалова.

«Первая моя победа над «Зенитом»! Положительные эмоции. Мы хорошо выглядели, когда я был на поле. Поздравляю всю команду и тренерский штаб - у нас не было боязни перед «Зенитом», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что во вчерашнем поединке Дивеев получил травму.

После 20 туров ЦСКА набрал 35 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.