Клаудиньо получил российский паспорт

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, заявил, что его клиент получил российский паспорт.

«Да, это так, у Клаудиньо тоже есть паспорт РФ, как и у Малкома. Встали ли они на воинский учет? Об этом я ничего не знаю», - приводит слова агента издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что 24 февраля Клаудиньо и Малком получили российское гражданство указом президента страны Владимира Путина.

В текущем сезоне Премьер-лиги 26-летний хавбек поучаствовал в 16 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.