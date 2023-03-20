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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо получил российский паспорт

20 Марта 2023 • 09:46 Комментировать (1)

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, заявил, что его клиент получил российский паспорт.

«Да, это так, у Клаудиньо тоже есть паспорт РФ, как и у Малкома. Встали ли они на воинский учет? Об этом я ничего не знаю», - приводит слова агента издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что 24 февраля Клаудиньо и Малком получили российское гражданство указом президента страны Владимира Путина.

В текущем сезоне Премьер-лиги 26-летний хавбек поучаствовал в 16 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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Комментарии (1)
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id343572846
20 Марта 2023 в 10:45
Наверное могут играть за Россию...
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