Канчельскис: «Трансфер Захаряна в «Челси» - это сказки от людей из «Дома-2»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о несостоявшемся переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Вы слушаете этих глупых людей, которые сидят в «Доме-2». Если бы его захотели купить, то купили бы. Если бы хотели, то любые пути бы нашли. Сказочники это все рассказывают», - приводит слова Канчельскиса «РИА Новости».

Напомним, что Захарян мог перейти в лондонский клуб летом прошлого года, но сделка сорвалась из-за проблем с денежным переводом.

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний хавбек провел 18 матчей, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.