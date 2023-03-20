Семак: «Зениту» ошибочно заранее приписывают чемпионство»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса» высказался о поражении своей команды от столичного ЦСКА в матче 20-го тура Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» уступили на «ВЭБ Арене» со счетом 0:1.

«Любая команда может проиграть. Это спорт. Наше дело тренироваться. Поражения - часть футбола. «Зениту» заранее приписывают чемпионство? Это ошибочно», - сказал специалист.

Петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.

Следующий матч в Премьер-лиге «Зенит» проведет на своем поле с «Уралом» 1 апреля.