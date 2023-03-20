Газзаев оценил шансы ЦСКА обогнать «Спартак»

Экс-наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах «армейцев» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги после домашней победы над петербургским «Зенитом» (1:0).

«Способен ли ЦСКА стать вторым? Нет ничего не возможного. Еще будет дерби ЦСКА - «Спартак». Вот там, думаю, многое решится», - приводит слова Газзаева издание «Спорт-Экспресс».

После 20 туров ЦСКА набрал 35 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» с 40 очками располагается на третьей позиции. Вторым идет «Ростов», набравший 41 балл.

Премьер-лига ушла на небольшой перерыв в связи с матчами сборной России.