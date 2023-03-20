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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Семак надерёт задницы игрокам «Зенита»

20 Марта 2023 • 09:13 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил шансы на возрождение интриги в Премьер-лиге после поражения «Зенита». В матче 20-го тура петербургский клуб на выезде уступил «армейцам» со счетом 0:1.

«7 очков от «Ростова» - это очень много. Сейчас Семак надерет задницы игрокам. Так играть нельзя», - приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».

После 20 туров «Зенит» с 48 баллами лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. На втором месте расположился «Ростов» (41), а на третьем – московский «Спартак» (40).

Чемпионат России уходит на двухнедельный перерыв в связи с матчами сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Владимир Пономарёв
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