Пономарёв: «ЦСКА дал настоящий бой иностранцам «Зенита»

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу «армейцев» над петербургским «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Единственный гол забил нападающий Фёдор Чалов.

«ЦСКА хорошо настроился на игру и дал настоящий бой иностранцам «Зенита». ЦСКА полностью выполнил установку тренера, действовали агрессивно и очень правильно. Победа закономерна», - приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».

По итогам 20 туров Премьер-лиги ЦСКА набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Зенит», несмотря на поражение, продолжает лидировать с комфортным отрывом.