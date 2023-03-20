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Радимов: «Два поражения подряд - это нечто из ряда вон выходящее для «Зенита»

20 Марта 2023 • 08:33 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о последних результатах команды Сергея Семака. «Сине-бело-голубые» потерпели два поражения подряд, уступив московским «Динамо» и ЦСКА.

«Для «Зенита» этот нонсенс. Два поражения подряд - это нечто из ряда вон выходящее для нынешнего питерского клуба», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

Матч 20-го тура между ЦСКА и «Зенитом» завершился победой «армейцев» со счетом 1:0. Гол в середине второго тайма забил форвард Фёдор Чалов.

По итогам 20 туров питерцы лидируют в турнирной таблице с 7-очковым отрывом от второго места.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов
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