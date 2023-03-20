Пиняев: «Для «Локомотива» каждый матч как финал»

Хавбек столичного «Локомотива» Сергей Пиняев дал интервью, в котором высказался о недавнем камбэке в матче 20-го тура Премьер-лиги против «Краснодара». «Железнодорожники» выиграли со счетом 3:2, уступая после первого тайма 0:2.

«Победа заслуженная, у нас есть команда. В подвал таблицы уже не смотрим? Не исключаем никакие варианты. Побеждать надо в каждом матче. Каждый матч как финал», - приводит слова полузащитника издание «РБ Спорт».

«Локомотив» одержал три подряд победы после возобновления Премьер-лиги. По итогам 20 туров «железнодорожники» с 22 баллами занимают 11-е место в турнирной таблице.