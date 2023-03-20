Семшов ответил, есть ли интрига в РПЛ после поражения «Зенита»

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге после поражения петербургского «Зенита» от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура. Автором единственного гола стал Фёдор Чалов.

«Этой гонки уже нет. «Зенит» проиграл ЦСКА, но другие команды теряют очки. Петербуржцы себя всё равно вольготно чувствуют. «Зенит» в любой момент может добавить. По факту интриги нет», - передает слова Семшова издание «РБ Спорт».

По итогам 20 туров Премьер-лиги «Зенит» с 48 очками продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Ростов» на семь баллов.