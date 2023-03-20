Семшов рассказал, за счёт чего ЦСКА победил «Зенит»

Экс-полузащитник национальной сборной России Игорь Семшов высказался о результате поединка между ЦСКА и петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась победой «армейцев» со счетом 1:0. Единственный мяч во втором тайме забил нападающий Фёдор Чалов.

«У ЦСКА было большое желание победить. У «Зенита» возникали моменты, но агрессии у «армейцев» было больше. У ЦСКА был не такой качественный футбол, но в борьбе они превзошли «Зенит», - приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».

После 20 туров «армейцы» с 35 баллами занимают пятое место в таблице Премьер-лиги, а «Зенит» (48) лидирует с 7-очковым отрывом от второй строчки.