Чернышов: «Спартак» находится в катастрофической форме»

Экс-тренер столичного «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением об игре «народной команды» после зимнего перерыва. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали четыре очка в трех турах Премьер-лиги.

«Первые матчи после возобновления показали, что «Спартак» находится в катастрофической форме. Это не тот результат, который должен был показать клуб. Болельщики рассчитывали на три победы», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

«Спартак» с 40 баллами после 20 туров располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на восемь пунктов.