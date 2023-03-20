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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов: «Спартак» находится в катастрофической форме»

20 Марта 2023 • 07:51 Комментировать

Экс-тренер столичного «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением об игре «народной команды» после зимнего перерыва. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали четыре очка в трех турах Премьер-лиги.

«Первые матчи после возобновления показали, что «Спартак» находится в катастрофической форме. Это не тот результат, который должен был показать клуб. Болельщики рассчитывали на три победы», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

«Спартак» с 40 баллами после 20 туров располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на восемь пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Чернышов
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