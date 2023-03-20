Проклятый «Оренбург» для «Спартака»

Взаимоотношения столичного «Спартака» с российскими провинциальными клубами носят особый статус. Визит столичной команды в российскую глубинку – всегда событие. Ещё со времен СССР за командой, рождённой чуть более века назад и воссозданной братьями Старостиными, давшими ей имя великого гладиатора, неслучайно закрепился статус народной. «Оренбург», как очередная точка на карте московской команды, где ступала нога спартаковца в официальной игре национального чемпионата, появился шесть с половиной лет назад.

За шесть лет дебютант преобразился

7 августа 2016 года областной центр с населением тогда чуть более 600 тысяч стал свидетелем первого поединка РПЛ. Испытать на себе более чем тридцатиградусную жару в тот воскресный вечер выпало ЦСКА. Акинфеев и партнёры едва унесли ноги и более чем драгоценные для себя три очка. А вот Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Ивелин Попов, Зе Луиш пожаловали на хлеборобную, металлургическую и газовую житницу страну в комфортном по календарю сентябре. Матч пришёлся на пятницу и начинался в приемлемые для «Спартака» 17:00 по московскому времени (в отличие от 12:00 в минувшую субботу). Квинси Промес почти первым касанием на второй минуте тогда придал гостям уверенности, но дерзкий дебютант РПЛ и не думал сдаваться. Благой Георгиев стал автором первого гола в ворота народной команды в чемпионатах страны. Сломить клуб возглавлявшего тогда тренерский штаб Роберта Евдокимова последователи Симоняна и Черенкова смогли после того, как под занавес встречи дуплетом выстрелили тот же Промес и Жано Ананидзе.

Злой гений Марцела Лички

Представитель Нидерландов уже в компенсированное время принёс викторию и в игре второго круга в том же сезоне, прошедшей на «Открытии Арене». Но 18 марта 2023 года и он был бессилен. Стать злым гением для команды сорокапятилетнего чешского специалиста Марцела Лички Квинси не позволили. Минувшей зимой на удивляющего тренерскими решениями и находками наставника «Оренбурга» положили глаз функционеры ФК «Краснодар». Но на прошлой неделе Личка продлил ещё на год сотрудничество с ФК «Оренбург», и сегодня нет сомневающихся в том, что Марцелу удастся превзойти лучший для клуба результат в его 47-летней истории – 7-е место в РПЛ в сезоне-2018/19, добытое при Владимире Федотове.

«Оренбург» «обязан» помогать «Зениту», что и делает

Летом 2016 года состоялся не только дебют оренбуржцев в РПЛ. После выхода в главную футбольную лигу местному клубу пришлось сменить название с «Газовик» на «Оренбург». Учредителями стали руководство города и области, а «Газпром» –генеральным спонсором. Поэтому и звучит с трибун клич болельщиков по ходу матчей – «Кто сегодня победит? Оренбургский «Газовик!» В лучшем для себя сезоне трибуны «Газовика» 26 мая 2019 года стали свидетелями первой победы над «Спартаком» со счётом 2:0, а спустя четыре месяца, 29 сентября, подобное пришлось лицезреть и завсегдатаям «Открытие Арены». На голы Малых и Деспотовича у хозяев ответил только Мельгарехо.

В полдень минувшей субботы негодовали не только болельщики «Спартака», но и те, кто лелеет надежду на возрождение интриги борьбы за золото. И было отчего! Соболеву, впрочем, как и другим его партнёрам, оставалось только разводить руками. В интернет-ресурсы и СМИ не пришлось выкладывать факт об очередном не засчитанном голе. Его попросту не было. «Красно-белые» прервали свою десятиматчевую серию без поражений в чемпионате и впервые с августа 2022 года не смогли поразить ворота соперника. Вот уж точно, проклятый «Оренбург» для «Спартака»…

Константин Лицин