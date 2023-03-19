Дивеев признался, что хочет остаться в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своем будущем в составе столичного клуба.

Игрок отметил, что на данный момент не рассматривает вариант с другим клубом, и общается агентом, а он в свою очередь с руководством.

«Что там происходит я не знаю, мне не интересно. Моя работа — играть в ЦСКА по действующему контракту», - приводит слова Дивеева «Спорт-Экспресс».

Контракт 23-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Trasnfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года после перехода из «Уфы».

В текущем сезоне РПЛ он принял участие в 11 играх, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.