Семак – о Кузяеве: он ждет хорошего предложения только из-за рубежа

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о продлении соглашения с полузащитником Далером Кузяевым.

Специалист надеется, что переговоры идут, однако он ждёт предложения из-за рубежа.



«Если оно будет хорошим, думаю, Далер заключит контракт с европейским клубом. А если не будет его — может, останется в «Зените», - приводит слова Семака «РБ Спорт».

Контракт 30-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Кузяев принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых пять раз поразил ворота соперников, а также пять раз удачно ассистировал партнёрам по команде.