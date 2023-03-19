Кузяев рассказал, какие клубы могут конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство

Полузащитник питерского «Зенита» Далер Кузяев высказался о борьбе за первое место по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что «Спартак» и «Ростов» являются прямыми конкурентами, однако он заявил, что в команде не следят за отрывом.

«С полной серьёзностью относимся к «Спартаку». Я считаю, что у «Зенита» есть конкуренты. Ещё впереди 10 матчей, нам предстоит тяжёлый выезд в Ростов, в Москву», - заявил Кузяев журналистам после матча против ЦСКА (0:1).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Ростов» на семь очков, «Спартак» же располагается на третьей позиции.