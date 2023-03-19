Тарханов ответил, кто займёт второе место в РПЛ

Известный российский специалист Александр Тарханов не ставит под сомнение то, что «Зенит» выиграет чемпионат России, однако остается интрига по поводу того, кто займет второе место в турнирной таблице первенства РПЛ. Как считает Тарханов, это будет московский «Спартак».

- «Зенит», конечно, первым точно будет. Второе место, мне кажется, все-таки «Спартак» займет. Думаю, он исправит свои ошибки. А вот за третье место борьба будет, - цитирует Тарханова Rusfootball.info.

Напомним, что накануне московский «Спартак» проиграл «Оренбургу», пропустив два безответных мяча.