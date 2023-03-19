Колыванов: «Тюкавин — один из лучших нападающих РПЛ, здесь можно поговорить и о переходе в «Милан», «Интер» или «Ювентус»

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал заявление агента нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина о том, что его подопечный в будущем планирует перейти в европейский клуб.

«Тюкавин — быстрый футболист, он прогрессирует, он подошёл бы любому чемпионату. Тюкавин — один из лучших нападающих РПЛ. Можно даже поговорить и о «Милане», «Интере» или «Ювентусе», потому что Костя быстрый и острый форвард, ему всего 20 лет, а в таком возрасте еще можно рассчитывать на попадание в топ-клуб», — считает Колыванов, речь которого передаёт «РБ Спорт».

В 19 матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги 20-летний Тюкавин забил 7 голов и записал на свой счёт 1 результативную передачу.

После 20 туров московское «Динамо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. На счету «сине-белых» 35 очков.