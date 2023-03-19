Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денис Попов: «В «Сочи» много пианистов, но непонятно, кто будет таскать рояль» эксклюзив

19 Марта 2023 • 19:28 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение «Сочи» в выездном матче двадцатого тура РПЛ от «Факела» (0:3).

- «Сочи» не то чтобы открытие в плохом смысле этого слова. Но если команда с квалифицированными футболистами в двух матчах пропускает семь голов и не забивает ни одного… По первому тайму в Воронеже – вообще ни одного удара по воротам. Опять же, мы видели смену тренера, и здесь пока не всё так гладко. Даже если проанализировать игру с ЦСКА, о чём мы говорили, – там по первом тайму тоже ничего не предвещало победы «Сочи». А во втором тайме, конечно, сработали индивидуальные действия Джорджевича – и 2:0.

Я думаю, для «Сочи» всё-таки уже настал тот момент, когда надо что-то менять, омолаживать состав. Потому что команда очень возрастная. Как говорится, там много пианистов, но кто будет рояль таскать, пока непонятно. А должен быть всё равно симбиоз молодости и опыта – то, что в «Локомотиве» сейчас происходит. Если Нобоа может реально решать, но остальные, мягко говоря, не в своей тарелке.

Может, много новой информации для игроков при Бердыеве. Но кардинальные перемены точно нужны там. И в любом случае не должны были проигрывать второй матч подряд, тем более «Факелу», который на протяжении многих матчей вообще не выигрывал. Так что здесь пожелаем «Сочи» скорейшего, как говорится, возвращения на победный путь.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
Ростов Ростов
0
1
3.85 3.65 1.98
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Торпедо Москва Торпедо Москва
1
1
2.01 3.50 3.90
Видео
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
0
1
1.65 4.10 5.20
Видео
Перерыв
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
0
0
3.55 3.75 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
20:33 · Россия. Премьер-лига
​В «Пари НН» начали внутреннее расследование
20:26 · Россия. Премьер-лига
​Дивеев получил травму – защитник ЦСКА только восстановился 1
20:10 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Напряжённый матч, много борьбы»
19:56 · Россия. Первая лига
«Балтика» упустила победу в матче с «Акроном»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Как «Пари НН» и «Торпедо» бились за очки - видео видео
19:42 · Россия. Премьер-лига
​Управляющий партнёр PARI Сергеев указал на технологическую отсталость РПЛ – «Пари НН» должны засчитать поражение
19:37 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Тюкавин — один из лучших нападающих РПЛ, здесь можно поговорить и о переходе в «Милан», «Интер» или «Ювентус»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Как «Ахмат» победил в Самаре - видео видео
19:31 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» ушёл от поражения в матче с «Волгарём»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Денис Попов: «В «Сочи» много пианистов, но непонятно, кто будет таскать рояль» эксклюзив
19:24 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ сделала заявление о возможном техническом поражении для «Пари НН»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Шнуров поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Зенит»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Талалаев прокомментировал скандал с Михайловым
19:12 · Россия. Премьер-лига
​В КДК прокомментировал ситуацию с матчем «Пари НН» - «Торпедо»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что на 96-й минуте матча «Крылья Советов» - «Ахмат» не был назначен пенальти в ворота гостей
Все новости
Рекомендуем