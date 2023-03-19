Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение «Сочи» в выездном матче двадцатого тура РПЛ от «Факела» (0:3).

- «Сочи» не то чтобы открытие в плохом смысле этого слова. Но если команда с квалифицированными футболистами в двух матчах пропускает семь голов и не забивает ни одного… По первому тайму в Воронеже – вообще ни одного удара по воротам. Опять же, мы видели смену тренера, и здесь пока не всё так гладко. Даже если проанализировать игру с ЦСКА, о чём мы говорили, – там по первом тайму тоже ничего не предвещало победы «Сочи». А во втором тайме, конечно, сработали индивидуальные действия Джорджевича – и 2:0.

Я думаю, для «Сочи» всё-таки уже настал тот момент, когда надо что-то менять, омолаживать состав. Потому что команда очень возрастная. Как говорится, там много пианистов, но кто будет рояль таскать, пока непонятно. А должен быть всё равно симбиоз молодости и опыта – то, что в «Локомотиве» сейчас происходит. Если Нобоа может реально решать, но остальные, мягко говоря, не в своей тарелке.

Может, много новой информации для игроков при Бердыеве. Но кардинальные перемены точно нужны там. И в любом случае не должны были проигрывать второй матч подряд, тем более «Факелу», который на протяжении многих матчей вообще не выигрывал. Так что здесь пожелаем «Сочи» скорейшего, как говорится, возвращения на победный путь.