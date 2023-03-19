Орлов: «Дзюбе лучше в «Локомотиве», может, если бы он пошёл в «Торпедо», у них дела были бы ещё хуже»

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал несостоявшийся переход 34-летнего форварда Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».

Напомним, что в зимнее трансферное окно нападающий подписал соглашение с «Локомотивом», которое будет действовать до конца нынешнего сезона.

«В «Торпедо» другая атмосфера, другие игроки. А «Локомотив», все-таки, усилился — взяли Пиняева и Глушенкова. Плюс молодой тренер. Поэтому, Дзюбе лучше в «Локомотиве». Может, если бы Дзюба пошёл в «Торпедо», у них дела были бы ещё хуже», — передаёт речь Орлова издание Sport24.

В трёх матчах нынешней кампании Российской премьер-лиги Дзюба забил 4 гола и записал на свой счёт одну результативную передачу.