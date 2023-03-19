Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит».

- Знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мне кажется, после вылета из Кубка в «Зените» поймут, кто они на самом деле. В игре с «Динамо» они надеялись на мастерство, которого нет. А нужно желание, старание, беготня и всё прочее, настрой на победу. Если бы не это поражение от «Динамо», тогда я бы больше считал ЦСКА фаворитом матча. Но теперь я думаю, что питерцы соберутся и выйдут максимально настроенными. Малком, наверно, будет играть, а он для «Зенита» и для нашего чемпионата значит очень много. Что касается Клаудиньо и так далее, то это непонятные футболисты какие-то. Так что не будет у «Зенита» в матче с ЦСКА никаких расслаблений, никаких оправданий. Игра получится сродни финальной. Ну, может, будет ничья.