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Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «После вылета из Кубка «Зенит» поймёт, кто он есть на самом деле» эксклюзив

19 Марта 2023 • 16:07 Комментировать

Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит».

- Знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мне кажется, после вылета из Кубка в «Зените» поймут, кто они на самом деле. В игре с «Динамо» они надеялись на мастерство, которого нет. А нужно желание, старание, беготня и всё прочее, настрой на победу. Если бы не это поражение от «Динамо», тогда я бы больше считал ЦСКА фаворитом матча. Но теперь я думаю, что питерцы соберутся и выйдут максимально настроенными. Малком, наверно, будет играть, а он для «Зенита» и для нашего чемпионата значит очень много. Что касается Клаудиньо и так далее, то это непонятные футболисты какие-то. Так что не будет у «Зенита» в матче с ЦСКА никаких расслаблений, никаких оправданий. Игра получится сродни финальной. Ну, может, будет ничья.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов
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