​Орлов: «Не вижу в РПЛ ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб»

Известный комментатор Геннадий Орлов не видит в чемпионате России футболистов, которые могли бы рассчитывать на приглашение в статусный европейский клуб.

«В РПЛ сейчас нет ни одного игрока, который мог бы уехать в Европу. Я не вижу ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб. Игрока на выданье в РПЛ сейчас нет», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в топ-5 европейских лиг сейчас выступают два российских футболиста. Это Александр Головин из «Монако» и Алексей Миранчук из «Торино».

Добавим, что на текущий момент лидером Премьер-лиги России является «Зенит».