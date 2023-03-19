Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу «Оренбурга» над московским «Спартаком» в матче двадцатого тура РПЛ со счётом 2:0.

- «Спартак», такое впечатление, не прилетел на игру в Оренбург. Но здесь тоже надо понимать, что «Оренбург» достаточно силён. Нельзя сказать, что они только на своём поле хорошо играют. В прошлом туре победили «Сочи» на выезде 4:0. Но всё равно дома «Оренбург» играет по-другому. Вот «Енисей» у себя в манеже набирает чуть ли не 99 % всех очков. Потому что там специфика, дышать нечем, поле искусственное. Но они там каждый день тренируются, они тоже поняли это и используют. Есть у них стадион и натуральное поле, а играет «Енисей» в манеже. На свежем воздухе на естественном гзаоне были бы совершенно другие условия.

Я думаю, «Спартак» немного не освоился в Оренбурге, не адаптировался к искусственному полю. Джикия на нём травму получил. Было видно, что спартаковцы не в своей тарелке. Такие моменты не забивали. Понятно, что всё это отговорки, играть надо всегда и везде, но искусственное покрытие тоже повлияло на результат. Плюс всё-таки где-то в обороне у «Спартака» прослеживаются проблемы, там у них несогласованные действия. И от «Урала» дважды, и от «Факела», и от «Оренбурга» они пропускали по два мяча.