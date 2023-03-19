Ломаев – о Fan ID: без него гораздо лучше

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о системе Fan ID в российском футболе.

Вратарь отметил, что без паспортов болельщика намного лучше, и если их отменить, то болельщики снова вернутся на трибуны.

Ломаев напомнил, что на кубковой встрече против ЦСКА, которая прошла в будний день и началась в 18:30 была сумасшедшая атмосфера, пришло много людей, ведь там не нужен Fan ID.

«Болельщики гнали команду вперёд и помогали нам. Спасибо всем, кто пришёл на стадион и поддержал нас в такой непростой игре», - приводит слова голкипера «Чемпионат».

Напомним, что пропускная система начала действовать на всех стадионах РПЛ с нового календарного года.

