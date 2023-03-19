В «Локомотиве» рассказали о ходе переговоров по продлению соглашения с Бариновым

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о ходе переговоров по продлению соглашения с полузащитником и капитаном столичного клуба Дмитрием Бариновым.

«Встречи спортивного блока клуба с агентством, представляющим интересы Дмитрия Баринова, уже намечены», - заявил спортивный деятель в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Контракт 26-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

В текущем сезоне Баринов принял участие в 18 играх Российской премьер-лиги, в которых поразил ворота соперников один раз и трижды ассистировал партнерам по команде.