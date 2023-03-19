Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» подвёл итог матча 20-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» проиграли «Оренбургу» (0:2).

«Спартак», на мой взгляд допустил слишком много невынужденных ошибок. Вследствие чего и голы пропускал, и потом слишком был перевозбуждён. В общем, слишком много ошибок допустила команда. В обороне ошибались, в атаке тоже.

Я думаю, что перед возобновлением чемпионата была надежда, что «Спартак» сможет как-то включиться в борьбу за первое место. Но не такая большая, так как отрыв составлял 6 очков. Надо было, чтоб «Зенит» тоже терял очки, но с первого тура «Спартак» потерял очки с «Уралом», и тогда стало понятно, что будет очень сложно», — сказал Бушманов.

«Спартак» с 40 очками остался на втором месте, а отставание от «Зенита» составляет 8 очков. Команда Сергея Семака 19 марта сыграет на выезде против ЦСКА.