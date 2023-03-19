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Экс-футболист «Спартака» ответил, сливают ли игроки Абаскаля эксклюзив

19 Марта 2023 • 14:09 Комментировать

Экс-защитник московского, тамбовского и щёлковского «Спартака» Сергей Суслин в интервью «Евро-Футбол.Ру» рассказал о причинах поражения «красно-белых» от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура Премьер-лиги.

- Почему «Спартак» проиграл «Оренбургу»?

- Есть такая футбольная аксиома: нападение выигрывает матчи, а оборона выигрывает турниры. У «Спартака» очень слабая оборона. Практически в каждом матче они пропускают по два гола. В такой ситуации говорить о победах в каких-то турнирах, чемпионствах или даже медалях очень и очень сложно.

- Но конкретно в матче с «Оренбургом» два гола целиком и полностью на совести вратаря. Разве можно винить защиту, когда Селихов просто подарил «Оренбургу» победу и два мяча?

- Но и без его ошибок у «Оренбурга» было достаточно моментов, чтобы забить. И в штангу они попали, и Селихов пару раз выручил. Атака «Оренбурга» все равно давила и создавала себе шансы, которые ей спокойно позволяли «спартаковцы».

- Значит в поражении «Спартака» виновата защита, а не вратарь?

- Просто так совпало, что в этой игре конкретные и явные ошибки Селихов привели к забитым голам «Оренбурга». Это, что называется, на поверхности то, что мы видим. Но если взглянуть на все глубже, то основная проблема «Спартака» - слабая защита. Она ошибается гораздо чаще, чем все остальные линии.

- У вас не возникает мысли, что защита и вратарь играют так специально, чтобы «слить» главного тренера?

- Не думаю. Хотя я не знаю, какие сейчас отношения у Абаскаля с командой. Возможно, есть какие-то конфликты внутри. Но чтобы утверждать точно, нужно быть внутри. А пока это все догадки. Но я не думаю, что тот же Селихов стал бы так явно ошибаться, только чтобы «слить» тренера. Этими грубыми и столь явными ошибками он же себе портит в первую очередь реноме. Зачем делать из себя клоуна, чтобы «сливать» тренера?

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Сергей Суслин
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