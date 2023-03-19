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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Суслин назвал трёх конкурентов «Спартака» в борьбе за второе место эксклюзив

19 Марта 2023 • 14:04 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Сергей Суслин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» рассказал, какие клубы РПЛ могут навязать «красно-белым» борьбу за серебряные медали.

- Кто может их потеснить со второй строчки? На ваш взгляд, кто главные претенденты?

- Тут и «Динамо» в последнее время набрало хороший ход. И ЦСКА может прибавить. У Карпина очень приличная банда в «Ростове». Они даже после этого тура могут выйти на второе место. Вот эти три команды - главные претенденты на то, чтобы попытаться взять серебряные медали.

- Может ли в эту борьбу включиться «Оренбург», который обыграл в этом туре «Спартак» и показал, что тоже умеет играть в футбол?

- Не думаю, слишком большое отставание у них. Они хоть и выиграли у «Спартака», но отстают от него все равно сейчас на 8 очков.

Сергей Суслин - воспитанник щелковского «Спартака», также поиграл за дубль московского «Спартака» и был в заявке первой команды «красно-белых» в чемпионском 1997 году, после чего поиграл в тамбовском «Спартаке».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Динамо Москва Сергей Суслин
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