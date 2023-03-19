Экс-защитник «Спартака» Сергей Сыслин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Оренбург» - «Спартак» (0:2).

- Московский «Спартак» снова потерял очки. Означает ли это, что подопечные Гильермо Абаскаля полностью выбыли из чемпионской гонки?

- Если «Зенит» выиграет свой матч у ЦСКА, то отставание от первого места у «Спартака» будет уже 11 очков. До конца осталось всего 10 туров. О какой чемпионской гонке тут может идти речь?

- А вот тут, смотря с какой стороны посмотреть. Да, с одной стороны осталось всего 10 туров, но с другой – 10 туров это же целая треть чемпионата или же 30 процентов от общего количества матчей…

- Вы смотрите в таблицу? Если «Ростов» сегодня выиграет свою игру у «Химок», то на второе место поднимется уже команда Карпина, а «Спартак» будет только на третьем месте. При таком раскладе рассуждать о чемпионстве? Разве что можно только мечтать. Как говорят: «Не до жиру, быть бы живу»

- Вы считаете, что «Спартак» по уровню игры и по турнирным задачам ближе к тем командам, которые ниже него в таблице по сравнению с «Зенитом»?

- Конечно, ближе. Я вижу, что их ждет очень тяжелая и упорная борьба за второе место. И далеко не факт, что они закончат чемпионат даже с серебряными медалями.