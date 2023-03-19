В «Спартаке» назвали сроки восстановления Джикии

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на выезде встречался с «Оренбургом» и потерпел поражение со счетом 0:2. Под занавес встречи капитан и защитник «красно-белых» Георгий был заменен из-за травмы.

Как сообщил в интервью «Чемпионату» глава пресс-службы «народной команды» Дмитрий Зеленов, на восстановление 29-летнему футболисту понадобится три недели.

«Желаем Георгию успешного восстановления и ждём возвращения на поле!» - подытожил Зеленов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Джикия принял участие в 18 поединках, сделал одну голевую передачу и получил четыре желтые карточки.