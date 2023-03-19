Президент «Урала» не стал комментировать недопуск семьи на матч из-за отсутствия Fan ID у ребёнка

Глава екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов не стал комментировал новость о недопуске семьи на матч 20-го тура РПЛ против «Динамо» из-за отсутствия паспорта болельщика у семимесячного ребенка.

«Только вышла эта новость: я ещё не успел посмотреть, а вы успели. Семья хотела на футбол, как написано в прессе. Семья пришла, а у семимесячного ребёнка нет Fan ID. Что я должен комментировать?» - приводит слова президента клуба издание «Чемпионат».

Встреча завершилась минимальным поражением «Урала» со счетом 0:1. Единственный гол в концовке матча забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Москвичи прервали 9-матчевую беспроигрышную серию уральцев в Премьер-лиге.